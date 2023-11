Θεσσαλονίκη

ΔΕΘ: Εμπρησμός περιπτέρου της Έκθεσης (βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκε το περίπτερο της ΔΕΘ. Η μαρτυρία του φύλακα.

Εμπρησμός σε περίπτερο κρητικών προϊόντων σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη ΔΕΘ.

Η φωτιά επεκτάθηκε και προκάλεσε ζημιές σε συνολικά τέσσερα με πέντε περίπτερα, ενώ ο φύλακας είδε έναν άνδρα «μαυροφορεμένο», όπως περιέγραψε να βάζει τη φωτιά.

Αν και προσπάθησε να τον κυνηγήσει, δεν τα κατάφερε.

Το βίντεο από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» από το σημείο.

