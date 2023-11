Κυκλάδες

Άνδρος: Επιχείρηση εντοπισμού ψαροντουφεκά

Αγνοείται 27χρονος ψαροντουφεκάς. Πού κινούνται οι έρευνες του Λιμενικού

Σε εξέλιξη είναι έρευνες του λιμενικού σώματος για τον εντοπισμό 27χρονου, που πιθανόν είχε μεταβεί για υποβρύχια αλιεία στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Άνδρου.

Στις έρευνες που διεξάγονται υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, συμμετέχουν τρία πλωτά του λιμενικού ένα ιδιωτικό σκάφος ένα όχημα του λιμενικού σώματος από τη ξηρά και δύο drones της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

