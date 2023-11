Φθιώτιδα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο έγινε “σμπαράλια” στην Αθηνών – Λαμίας (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από άγνωστες συνθήκες και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στα αριστερά και τα δεξιά του δρόμου, ενώ ο 28χρονος βρέθηκε εκτός οχήματος, στο οδόστρωμα.

Το τροχαίο έγινε στο 184,5χλμ, στο ύψος της γέφυρας Ρεγγινίου και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και άνθρωποι της Κεντρικής Οδού βρέθηκαν επίσης στον τόπο του ατυχήματος για τη σήμανση και την φροντίδα απομάκρυνσης του διαλυμένου οχήματος από το μέσον του οδοστρώματος.

Πηγή: lamiareport.gr

