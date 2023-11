Εύβοια

Εύβοια: Διέρρηξαν ιστορικό εκκλησάκι και βανδάλισαν μαυσωλείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες άνοιξαν φέρετρα και οστεοφυλάκια, μετά τη διάρρηξη του Ιερού Ναού.

-

Στο στόχαστρο ιερόσυλων μπήκε ο Ιερός Ναός Αγίας Καλλιόπης στην Τριάδα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, στην Εύβοια και το μαυσωλείο της οικογένειας Κριεζώτη.

Οι δράστες παραβίασαν παράθυρο του Ναού μπήκαν μέσα και έπειτα βανδάλισαν το μαυσωλείο ανοίγοντας φέρετρα και οστεοφυλάκια.

Η αστυνομία, η οποία ενημερώθηκε από το εφημέριο, εκτιμά πως η διάρρηξη έγινε μεταξύ 28ης Οκτώβρη και 6ης Νοέμβρη.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Γεωργιάδης: Ζητώ συγγνώμη απο τους συγγενείς των θυμάτων

Μητσοτάκης σε Παλαιστίνιο πρωθυπουργό: Αναγκαίες οι ανθρωπιστικές παύσεις για σταθερή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα (εικόνες)

Τροχαίο με τραυματίες στην Καλλιθέα