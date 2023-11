Σέρρες

Σέρρες: Θρίλερ με άνδρα που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για έκρηξη που προηγήθηκε της πτώσης έκαναν λόγο οι πρώτες πληροφορίες, οι οποίες όμως δεν επιβεβαιώνονται απο την Πυροσβεστική.

-

(Εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρα πτώση 40χρονου άντρα από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον 3ο όροφο σημειώθηκε την Παρασκευή περίπου στις 12.00 το μεσημέρι στις Σέρρες.

Αστυνομικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία και ότι έμενε με την μητέρα του, η οποία δεν βρισκόταν εκεί την ώρα της έκρηξης.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου στο διαμέρισμα και για πτώση του άνδρα στο πλαίσιο μιας πανικόβλητης αντίδρασης λόγω του φόβου του για την έκρηξη που είχε προηγηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο άνδρας “περιεργαζόταν” φιάλη υγραερίου η οποία τότε εξεράγη.

Στη συνέχεια πάντως το Πυροσβεστικό Σώμα διέψευσε την πληροφορία της έκρηξης, παρά το γεγονός ότι στο χώρο υπήρχε έντονη οσμή υγραερίου και ότι η σορός του άνδρα έφερε εγκαύματα.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Φωκάς

Κασσελάκης: Δημοψήφισμα από τη βάση για τις διαγραφές

Άνω Λιόσια: Επίθεση με χειροβομβίδες σε μονοκατοικία