Θήβα: επεισόδια για τον θάνατο του 17χρονου από όπλο αστυνομικού (βίντεο)

Φωτιές έξω απο σπίτια, επιθέσεις με πέτρες, σπασμένα αυτοκίνητα και μπλόκο σε διερχόμενους οδηγούς από την "γέφυρα του τρόμου", στο Πυρί.

Σοβαρά επεισόδια προκάλεσαν, το βράδυ της Δευτέρας (13/11) ομάδες εξαγριωμένων Ρομά στο Πυρί της Θήβας!

Οι Ρομά άναψαν φωτιές έξω απο σπίτια της περιοχής κοντά στον καταυλισμό και πετούν αντικείμενα σε τζαμαρίες σπιτιών και αυτοκίνητα, ενώ επιτίθενται κατά ομάδες και σε όσα αυτοκίνητα περνούν από δρόμους της περιοχής στο Πυρί.

Γυναίκες με μικρά παιδιά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε σπίτια, ενώ οι Ρομά απαγορεύουν σε οποιονδήποτε να κινηθεί στην περιοχή.

Ακόμη, έχουν αποκλείσει για ακόμη μια φορά την "γέφυρα του τρόμου", στον περιφερειακό δρόμο της Θήβας, καταλαμβάνοντας το οδόστρωμα και ανάβοντας φωτιές.

Οι κάτοικοι ζητούν να γίνει ισχυρότερη η αστυνομική παρουσία, καθώς οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν υποχωρήσει αισθητά απο τον κλοοιό που είχαν σχηματίσει νωρίτερα στον καταυλισμό των Ρομά.

Αναφορές κάνουν λόγο πως έχουν ζητηθεί ενισχύσεις από τις γύρω περιοχές, προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση!

Οι ομάδες νεαρών Ρομά διαμαρτύρονται για τον θάνατο του 17χρονου στο Λεοντάρι σε καταδίωξη από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το Ράδιο Θήβα, στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων.

Την ίδια ώρα ένταση επικρατεί και στον Ασπρόπυργο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ομάδα ατόμων από τον καταυλισμό Ρομά πετάνε πέτρες στην περιφερειακή Αιγάλεω, με συνέπεια να σταματήσει η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της λεωφόρου ΝΑΤΟ, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά.

Εν τω μεταξύ,.προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο 41χρονος αστυνομικός που εμπλέκεται στο θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού, που σημειώθηκε μετά από καταδίωξη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Λεοντάρι Θηβών.

Ο αστυνομικός της ΟΠΚΕ οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα (13.11.23) στο δικαστικό μέγαρο της Θήβας, ενώ έξω από αυτό υπήρχαν συγγενείς και φίλοι του νεκρού νεαρού.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι ο 41 ετών αρχιφύλακας της ΟΠΚΕ Βοιωτίας υποστήριξε πώς κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο όχημα, το θύμα προσπάθησε να αρπάξει το όπλο του αρχιφύλακα, με αποτέλεσμα αυτό να εκπυρσοκροτήσει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Όπως έχει γίνει γνωστό από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ έχει διαταχθεί ΕΔΕ ενώ παράλληλα αναμένονται και τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και ιατροδικαστικής εξέτασης για να φωτιστούν περισσότερο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η τραγωδία.

Η προσαγωγή του αρχιφύλακα στα δικαστήρια έγινε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώ έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και συγγενείς του θύματος που ζητούσαν την τιμωρία του.