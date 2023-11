Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Η Roxy βρήκε θερμοκήπιο με κάνναβη σε υπόγειο (εικόνες)

Ολόκληρο θερμοκήπιο κάνναβης είχαν στο υπόγειό τους δύο νεαροί άνδρες στη Θεσσαλονίκη.

Αυτοσχέδιο θερμοκήπιο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης κατηγορούνται ότι διατηρούσαν δύο νεαροί, 24 και 28 ετών, σε υπόγειο σπιτιού στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Roxy, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών εντόπισαν το αυτοσχέδιο θερμοκήπιο, κατάσχοντας συνολικά 247 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε τα 1,2 μέτρα, αλλά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν για την καλλιέργειά τους (λαμπτήρες, συσκευές εξαερισμού, θερμοκρασίας κ.ά.).

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης άνω των 7 κιλών, φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 2 κιλών και ηλεκτρονικές ζυγαριές.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν και οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

