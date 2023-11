Ιωάννινα

Ιωάννινα: Τα χημικά της Πορείας του Πολυτεχνείου έβαλαν σε κίνδυνο εργάτριες καθαριότητας

Πώς τα χημικά βρέθηκαν μέσα στους κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα οι εργάτριες να τα εισπνεύοσουν από πολύ κοντινή απόσταση.

Στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν 3 εργαζόμενες στην καθαριότητα του Δήμου Ιωαννίνων το Σάββατο.

Αδειάζοντας τους κάδους ανακύκλωσης στο κέντρο της πόλης παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, πιθανόν εξαιτίας των χημικών της αστυνομίας που μετά τη λήξη της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου,και των επεισοδίων που ακολούθησαν, είχαν πεταχτεί μέσα στους κάδους.

Τη συμπαράστασή της στις εργαζόμενες, εξέφρασε η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων.

