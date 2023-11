Θεσσαλονίκη

“Βέλος”: Ρυμουλκείται το αντιτορπιλικό

Ολοήμερη η μάχη για την προστασία του ιστορικού πλοίο που ράγισε λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μεταφέρεται με ρυμουλκό το αντιτορπιλικό «Βέλος», το οποίο υπέστη ρήγμα το Σάββατο, χτυπώντας στον προβλήτα λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Το ιστορικό πλοίο βρισκόταν στο Μέγαρο Μουσικής και νωρίτερα την Κυριακή είχε βουτήξει δύτης για να βάλει τα προστατευτικά ώστε να μην υποστεί περαιτέρω ζημιά.

Αργά το μεσημέρι το ρυμουλκό, που βρισκόταν ήδη στο σημείο ξεκίνησε τη ρυμούλκηση προς το λιμάνι της πόλης, όπου και είναι πιο απάγκια, για την προστασία του πλοίου.

