Μεσσηνία

Γαργαλιάνοι: 30000 ευρώ πρόστιμο για πυροβολισμό αδέσποτου σκύλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη και η σύζυγος του άνδρα, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά του άτυχου σκύλου.

-

(εικόνα αρχείου)

Ένας 67χρονος συνελήφθη στους Γαργαλιάνους κατηγορούμενος ότι πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο αδέσποτο σκυλί το οποίο και τραυμάτισε.

Το περιστατικό συνέβη προ ημερών, όταν πολίτες ενημέρωσαν τις αρχές ότι ακούστηκε πυροβολισμός και υπήρχε ένα σκυλί τραυματισμένο σε γειτονιά της πόλης.

Το σκυλί μάλιστα μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σκάγια το σώμα του.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Γαργαλιάνων συνέλαβαν ένα 67χρονο ο οποίος κατηγορείτε για τον τραυματισμό του σκύλου, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το συγκεκριμένο αδίκημα σύμφωνα με το νόμο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως και για τη χρήση του όπλου, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ για το τραυματισμό του σκύλου, παράλληλα του επιβλήθηκε και πρόστιμο 2.600 ευρώ σύμφωνα με τον ίδιο νόμο για σκυλί που είχε στην ιδιοκτησία του και δεν τηρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Επίσης συνελήφθη η σύζυγος του 67χρόνου, καθώς το κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε (ένα δίκανο) ανήκε σε αυτή και δεν είχε ανανεώσει την άδεια οπλοκατοχής του. Και αυτή με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Δεξαμενή φορτηγού έπεσε σε αυτοκίνητο που το ακολουθούσε

Απολογία Πισπιρίγκου: Η περιγραφή της για το επεισόδιο που άφησε την Τζωρτζίνα τετραπληγική (βίντεο)

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Παπαδημούλης