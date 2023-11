Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Σίνδος: Σκοτώθηκε οδηγός στην Εθνική Οδό (βίντεο)

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο. Πως συνέβη το δυστύχημα στο οποίο έχασε την ζωή του ο άτυχος άνδρας.

Δεύτερο τροχαίο δυστύχημα στην διάρκεια της νύχτας, μετά την φονική σύγκρουση στην Λεωφόρου Σουνίου όπου έχασαν την ζωή τους δύο γυναίκες, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, στην περιοχή της Σίνδου, όχημα που εκινείτο στην Εθνική Οδό, με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, βρέθηκε εκτός πορείας και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες, όπως μετέδωσε η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Ενδεικτικά της σφοδρότητας με την οποία χτύπησε το όχημα στις μπάρες ήταν ότι έχασε την ζωή του ο οδηγός καθώς και ότι εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση αντικείμενα που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον 57χρονο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του.

