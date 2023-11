Εύβοια

Εύβοια: Τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό οδηγού (βίντεο)

Πώς το όχημα εξετράπη της πορείας του με τόση ισχύ, που βρέθηκε έξω από το οδόστρωμα και ανατράπηκε με φόρα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23 Νοεμβρίου στα Ψαχνά Ευβοίας, με την νεαρή οδηγό να τραυματίζεται σοβαρά όταν το όχημα της χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της «Στροφής Κολοβρέχτη».

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Εύβοιας Eviathema.gr λίγο μετά τις 22.00 το όχημα πορευόταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα η νεαρή οδηγός να χάσει τον έλεγχο, να πέσει, να διαπεράσει τις μπάρες προστασίας και να καταλήξει εκτός οδοστρώματος.

Το όχημα από την σφοδρότητα της σύγκρουσης έφερε αρκετές τούμπες. Η οδηγός κατέληξε εκτός του οχήματος, τοοποίο την καταπλάκωσε και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν για τις πρώτες βοήθειες εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας, δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η νεαρή μετά τον απεγκλωβισμό της οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας όπου θα γίνει εκτός των άλλων και έλεγχος αλκοολομέτρησης.

Στο σημείο βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της αστυνομίας για την καταγραφή αλλά και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον οδικό άξονα.

Πηγή: Eviathema.gr

