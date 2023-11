Αργολίδα

Αργολίδα - Φωτιά σε διαμέρισμα: Νεκρός ηλικιωμένος

Ο άτυχος 'ανδρας εντοπίστηκε νεκρός από τους πυροσβέστες.

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος μετά από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα, όπου και διέμενε.

Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε από τους άνδρες της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μπαλκόνι διπλοκατοικίας στο Μοναστηράκι Αργολίδας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 25, 2023

