Τροχαίο στη Μύκονο: Δικυκλιστής πέθανε μετά από σύγκρουση με αγελάδα

Η μοιραία σύγκρουση με την αγελάδα σε επαρχιακό δρόμο. Πως έγινε το δυστύχημα.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μυκόνου, από την είδηση του θανάτου ενός 39χρονου σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως μεταδίδει το Cyclades24.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν οδηγός μοτοσυκλέτας στον επαρχιακό δρόμο Χώρας – Ανω Μεράς συγκρούστηκε με αγελάδα.

Από τη σύγκρουση η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, με αποτέλεσμα ο 39χρονος να πέσει στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αγελάδα πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στον οδηγό, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να χάσει τον έλεγχο της μηχανής και να βρεθεί στο έδαφος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον οδηγό στο Κέντρο Υγείας της Μυκόνου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου σχηματίστηκε δικογραφία και διεξάγεται έρευνα τόσο για τις συνθήκες του δυστυχήματος, όσο και για τον ιδιοκτήτη του ζώου

