Φωτιά σε σπίτι στα Μάλια - Κάηκε ολοσχερώς (εικόνες)

Εικόνες θλίψης από στπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Μάλια.

"Μαύρο παντού" αντικρίζει κανείς, στο σπίτι στα Μάλια, όπου το μεσημέρι της Τρίτης εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Σημαντικές υλικές ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, που τα αίτιά της ειναι ακόμη άγνωστα ενώ οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές.

Στο συμβάν έσπευσαν 3 οχήματα με 7 πυροσβέστες οι οποίοι στις 19.00 το απόγευμα ολοκλήρωσαν την επιχείρηση κατάσβεσης με τις φλόγες ωστόσο να αφήνουν πίσω τους σημαντικές ζημιές.

