Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Μενεμένη: Θρίλερ με νεκρό άνδρα δίπλα από στάση λεωφορείου

Τι εξετάζουν οι αρχές για τον αιφνίδιο θάνατο του άνδρα.

Νεκρός δίπλα σε στάση λεωφορείου βρέθηκε το Σάββατο ένας 62χρονος άνδρας στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν στις 13.30 για την ύπαρξη άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του επί της οδού Μοναστηρίου, κοντά στο ύψος των ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 62χρονος ήταν ήδη νεκρός και η σορός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να επρόκειτο για άστεγο, ενώ ο θάνατος του 62χρονου άντρα ήταν αιφνίδιος, σύμφωνα με την αστυνομία.

