Τροχαίο στο Θέρμο: Νεκρός νεαρός μοτοσικλετιστής (εικόνες)

Τραγικό τέλος είχε νεαρός κάτοικος του Θέρμου, βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Θέρμο, Αιτωλοακαρνανίας.

Το δυστύχημα συνέβη στην έξοδο του Θέρμου (με κατεύθυνση προς Αγία Σοφία) όπου η μηχανή μεγάλου κυβισμού του 29χρονου Θανάση Κότσαλου εκτράπηκε και προσέκρουσε σε τοιχίο. Σύμφωνα με πληροφορίες-εκτιμήσεις το τροχαίο συνέβη γιατί προσπάθησε να αποφύγει ακινητοποιημένα προπορευόμενα οχήματα.

Ο νεαρός διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση- με βαρύτατα τραύματα στον πνεύμονα- στο Νοσοκομείο Αγρινίου και ακολούθως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου όπου δυστυχώς τις απογευματινές ώρες άφησε την τελευταία του πνοή.

Η είδηση συγκλονίζει την περιοχή του Θέρμου όπου τα θλιβερά μαντάτα έφτασαν λίγο πριν την εκδήλωση φωταγώγησης του δένδρου, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το μουσικό σκέλος με την οδύνη να είναι μεγάλη.

