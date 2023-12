Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τον απείλησαν με μαχαίρι και του άρπαξαν χρήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άτομα πλησίασαν τον άνδρα και με την απειλή μαχαιριού του αφαίρεσαν χρήματα που είχε μαζί του και διέφυγαν με μοτοσικλέτα

-

Θύμα ληστείας έπεσε νωρίτερα σήμερα ένας άνδρας, ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείου στην οδό Μυστακίδου, στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου στις 17.00 δύο άτομα τα οποία φορούσαν σκούρα ρούχα, γάντια και κράνη, πλησίασαν τον άνδρα και με την απειλή μαχαιριού του αφαίρεσαν χρήματα που είχε μαζί του και διέφυγαν με μοτοσικλέτα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: Φωτιά σε σπίτι - Στο νοσοκομείο νεαρή με εγκαύματα

“Παγιδευμένοι”: Τα νέα επεισόδια είναι καθηλωτικά (βίντεο)

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: “Χρυσή” η Ντουντουνάκη