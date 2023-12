Αρτα

Άρτα: Τον εκβίαζε “για να μην κυκλοφορήσει προσωπικές του φωτογραφίες”

Πώς ο δραάστης προσέγγισε το θύμα εξαπατώντας το και κατάφερε να αποσπάσει οπτικό υλικό από προσωπικές του στιγμές.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος Έλληνα πολίτη για εκβίαση και παραβίαση της νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, τον περασμένο Ιανουάριο ο κατηγορούμενος απέστειλε αίτημα φιλίας σε Έλληνα πολίτη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας δημιουργήσει ψευδές προφίλ με στοιχεία γυναίκας κάτοικου εξωτερικού. Ακολούθως, στο πλαίσιο μεταξύ τους ανταλλαγής μηνυμάτων, κατάφερε να αποσπάσει φωτογραφίες του θύματος από ιδιωτικές του στιγμές, απαιτώντας στη συνέχεια να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κοινοποιούσε τις φωτογραφίες σε διαδικτυακούς φίλους του θύματος.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

