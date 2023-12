Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Επιθέσεις σκύλων: Στον ανακριτή ο κατηγορούμενος

Τι έχει ισχυριστεί μέχρι στιγμή ο ίδιος και ο συνήγορός του και τι προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με τους σκύλους φύλακες.

Στον ανακριτή οδηγείται την Τετάρτη ο 37χρονος ιδιοκτήτης των τριών σκυλιών που κατασπάραξαν την 50χρονη στην αυλή του σπιτιού της στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σύμφωνα με τον συνήγορό του ο κατηγορούμενος «είναι συντετριμμένος και εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για τον χαμό της Ελισάβετ» ενώ όπως τόνισε «τα σκυλιά τα είχε στην αυλή του περιφραγμένα. Η περίφραξη ήταν ύψους δύο μέτρων, ήταν σωστή. Δυστυχώς χωρίς να το αντιληφθεί τα σκυλιά άνοιξαν μία μικρή τρύπα, απ’ όπου διέφυγαν. Τα σκυλιά ήταν επιβλεπόμενα».

Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι «στο χώρο (σ.σ. της αυλής του ιδιοκτήτη) έπρεπε να υπάρχει περίφραξη, όπως έχουν οι ιδιοκτήτες σκυλιών. Ήταν σωστά τα μέτρα, τα σκυλιά δεν ήταν επιθετικά, ήταν απλώς φύλακες του σπιτιού». Μάλιστα επεσήμανε ότι «στο Ωραιόκαστρο υπάρχουν συχνές διαρρήξεις, οπότε κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον ένα σκυλί. Ήταν εκπαιδευμένα από εκπαιδευτή και είχαν σωστή συμπεριφορά. Δεν ήταν υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης να έχει δεμένα τα σκυλιά εντός του σπιτιού».

Παράλληλα, ο δικηγόρος του 37χρονου σημείωσε ότι «η Αστυνομία έλεγξε την περίφραξη και διαπίστωσε ότι στο πλάι της που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό είχαν ανοίξει τρύπα με διάμετρο 30 εκατοστών. Μία πολύ μικρή τρύπα που δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί ο ιδιοκτήτης. Η πόρτα ήταν κλειστή, προφανώς διέφυγαν τα σκυλιά από εκείνη την τρύπα που δεν μπορούσε να αντιληφθεί ο ιδιοκτήτης».

