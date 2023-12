Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σκυλιά κατασπάραξαν γυναίκα μέσα στην αυλή της

Πώς οι σκύλοι βρέθηκαν σ' αυτή την άγρια κατάσταση και γιατί η άτυχη γυναίκα οδηγήθηκε στον ακαριαίο θάνατο.

Σοκ φαίνεται να έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ο φρικτός θάνατος μιας 50χρονης γυναίκας ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οφείλεται σε κατασπάραξή της από κατοικίδιους σκύλους οι οποίοι, ωστόσο, τελούσαν σε άγρια κατάσταση.

Όλα τα παραπάνω μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης grtimes.gr, σύμφωνα με την οποία το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Νεοχωρούδας, τρεις κατοικίδιοι σκύλοι ξέφυγαν από την επίβλεψη του κηδεμόνα τους, πήδηξαν στην αυλή διπλανού σπιτιού, επιτέθηκαν άγρια στην 50χρονη ένοικό του και την τραυμάτισαν θανάσιμα, οδηγώντας τη μάλιστα σε ακαριαίο τέλος.

Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο ωστόσο, πάντα σύμφωνα με τις πληροφορίες του GRTimes, δεν παρέλαβε την 50χρονη διότι διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη καταλήξει.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του κηδεμόνα των σκύλων, ο οποίος εν συνεχεία ανακρίθηκε για το γεγονός στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου.

Τις έρευνες για τον αποτρόπαιο θάνατο της 50χρονης έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ.

Πηγή: grtimes.gr

