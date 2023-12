Μεσσηνία

Πύλος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Αγωνία για τους επιβάτες

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιείται στην Μαρίνα της Πύλου.

Επιχείρηση διάσωσης δύο ατόμων που έπεσαν με αυτοκίνητο στη Μαρίνα της Πύλου βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη.

Στο σημείο επιχειρεί δύτης, σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr ο οποίος έχει εντοπίσει το όχημα αλλά δεν μπορεί προς το παρόν να προσεγγίσει.

Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη του Λιμεναρχείου Πύλου και της Πυροσβεστικής, ενώ σε ετοιμότητα είναι το Κέντρο Υγείας Πύλου.

