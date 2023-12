Αχαΐα

Καταδίωξη - Κηδεία αστυνομικού: Θρήνος για τον ένστολο (εικόνες)

Συντετριμμένοι είναι οι γονείς, ο αδελφός και η σύντροφός του. Ένστολοι έχουν κατακλύσει τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Πάτρα

Σε κλίμα οδύνης στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρών, η κηδεία του 29χρονου αστυνομικού που βρήκε τραγικό θάνατο εν ώρα καθήκοντος. Συντετριμμένοι είναι οι γονείς, ο αδελφός και η σύντροφός του.

Οι δικοί του άνθρωποι, που περίμεναν τα Χριστούγεννα για να γιορτάσουν μαζί με τον Χρήστο την ονομαστική του εορτή και τώρα θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, τον αποχαιρετούν με ένα "γιατί;" στο χείλη.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία παρεβρέθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου. Μαζί του είναι ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος.

Στο τελευταίο αντίο παρόντες είναι ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, συνάδελφοι του της ΔΙ.ΑΣ από την Αθήνα, συγγενείς, φίλοι, η ηγεσία της Τοπικής Αστυνομίας και αστυνομικοί από υπηρεσίες της Πάτρας.

Ο 29χρονος, από την ημέρα που εισήχθη στο Σώμα υπηρετούσε στην Αθήνα στην ομάδα ΔΙΑΣ.

Η μηχανή που επέβαινε μαζί με 32χρονο συνάδελφό του προσέκρουσε σε προπορευόμενο περιπολικό, που ακινητοποιήθηκε απότομα όταν ο οδηγός του καταδιωκόμενου οχήματος έκανε επικίνδυνο ελιγμό. Αποτέλεσμα ο πατρινός ένστολος να χάσει τη ζωή του και ο συνεπιβάτης του να τραυματιστεί σοβαρά.

