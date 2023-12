Ρεθύμνου

Κρήτη: επιχείρηση απεγκλωβισμού νεαρού στον Ψηλορείτη

Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε από την Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό νεαρού στον Ψηλορείτη.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον Ψηλορείτη για τον εντοπισμό και τη διάσωση ενός νεαρού που γλίστρησε λόγω πάγου και εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο.

Ο 27χρονος είχε πάει για πεζοπορία με τους φίλους του το Σάββατο. Στο μονοπάτι, στον Λάκκο του Μυγερού, απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους, γλίστρησε και εγκλωβίστηκε, σύμφωνα με το cretapost.gr.

Μάλιστα ο ίδιος ενημέρωσε τις αρχές και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση του.

Στις 2 τα ξημερώματα ο νεαρός εντοπίστηκε από τους Πυροσβέστες και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Μεταφέρθηκε άνδρας σε ασφαλές από δύσβατο σημείο του Ψηλορείτη στην Κρήτη. Επιχείρησαν 14 #πυροσβέστες μαζί με την Ο.Ο.Ε.Δ. της 3ης Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα ΣμηΕΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 24, 2023

