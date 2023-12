Σέρρες

Σέρρες: Τροχαίο με τραυματίες - Επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε όχημα

Πώς συνέβη το περιστατικό. Γιατί η εκτροπή του οχήματος κατέληξε σε εγκλωβισμό των επιβατών.

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή ΙΧ και συνολικά 4 τραυματίες, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης έξω από την Πρώτη Σερρών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 06.00 το πρωί, όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του ενώ κινούνταν στο 28ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, στο ύψος της Πρώτης. Το αυτοκίνητο βγήκε από το δρόμο και ακινητοποιήθηκε, ενώ στο εσωτερικό του εγκλωβίστηκαν οι 4 επιβαίνοντες.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 4 άτομα και 2 οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβατών. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ροδολίβου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για τους δύο από αυτούς κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και νοσηλεύονται χωρίς ωστόσο να έχουν σοβαρά τραύματα.

