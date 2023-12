Αχαΐα

Αχαΐα: ιερόσυλοι έκλεψαν... καμπάνες από ξωκλήσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν η συνολική αξία που είχαν οι δύο καμπάνες που αφαίρεσαν από το ξωκλήσι.

-

Δύο καμπάνες συνολικής αξίας 1.500 ευρώ αφαίρεσαν από ξωκλήσι στη Βαλμαντούρα του Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας, ιερόσυλοι. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο χρονικό διάστημα από το απόγευμα του Σαββάτου έως το πρωί της Παραμονής των Χριστουγέννων, με τους δράστες να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητοι. Αλλωστε δεν θεωρείται τυχαία η επιλογή του «στόχου», καθώς ως φαίνεται διασφάλισε στους ιερόσυλους, την άνεση του χρόνου που απαιτούσε η κλοπή.



Το συμβάν φέρεται να καταγγέλθηκε από επίτροπο της ενορίας Βαλμαντούρας, στο Αστυνομικό Τμήμα Ερυμάνθου. Σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος αγνώστων δραστών, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους.

Το γεγονός που κατεγράφη λίγες ώρες πριν την εορτή των Χριστουγέννων, προκάλεσε την οργή και τη θλίψη των κατοίκων του χωριού, κάνοντας λόγο για «αθεόφοβους» που δεν υπολογίζουν ιερά και όσια.

Πηγη: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης: το τελευταίο αντίο στον αστυνομικό και η συγκινητική διαβίβαση (βίντεο)

Πετράλωνα: Σκαρφάλωσε από το μπαλκόνι και προσπάθησε να βιάσει δύο κοπέλες (βίντεο)

Ρεύμα - Σδούκου: Ξεχωριστή τιμή για όσους υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο (βίντεο)