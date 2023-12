Ηράκλειο

Ηράκλειο - Απάτες: Παρίσταναν τους πιθανούς πελάτες και “έβγαζαν” χιλιάδες ευρώ

Με ποιον τρόπο εξαπατούσαν τα θύματά τους και ποια είναι η λεία της οργάνωσης.

Οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες εξηχνιάστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιχειρήσεις προφασιζόμενοι πελάτες με υπόλοιπο οφειλής, ιδιώτες οι όποιοι είχαν αναρτήσει αγγελίες αγοραπωλησιών ή απέστελλαν συνδέσμους ηλεκτρονικών διευθύνσεων μέσω των οποίων γινόταν δρομολόγηση καταχώρησης τραπεζικών κωδικών.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 39 ατόμων

Είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 176.000 ευρώ



Η συστηματική και εμπεριστατωμένη προανάκριση και έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 11 υποθέσεων απάτης με υπολογιστή στο Ηρακλειο και το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 36 ημεδαπών και 3 αλλοδαπών κατηγορουμένων για σύσταση εγκληματικής ομάδας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη με υπολογιστή.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 24.09.2022 έως 04.10.2022 ανωτέρω παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά αποσπούσαν τραπεζικά στοιχεία ιδιωτών και επιχειρήσεων και εν συνεχεία πραγματοποιούσαν μεταφορές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης έχοντας αποκομίσει συνολικά παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 176.409 ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν επιχειρήσεις προφασιζόμενοι πελάτες με υπόλοιπο οφειλής ,ιδιώτες οι όποιοι είχαν αναρτήσει αγγελίες αγοραπωλησιών ή απέστελλαν συνδέσμους ηλεκτρονικών διευθύνσεων μέσω των οποίων γινόταν δρομολόγηση καταχώρησης τραπεζικών κωδικών. Με αυτούς τους τρόπους πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς των ανωτέρω μελών της οργάνωσης.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

