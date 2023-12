Λάρισα

Απάτη στα Φάρσαλα: Πλήρωσε μια “περιουσία” για…χειρουργείο της νύφης της

Θύματα απάτης έπεσαν δύο άτομα στη Λάρισα, με τους επιτήδειους να φεύγουν με «σωρό» χρημάτων.

Μια 59χρονη στα Φάρσαλα και ένας 61χρονος σε χωριό του Δήμου Κιλελέρ έπεσαν -αυτή τη φορά- θύματα απατεώνων, με διαφορετικά προσχήματα αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα, αυτό της απώλειας χρημάτων.

Αναλυτικότερα 59χρονη, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων το μεσημέρι της Πέμπτης δέχθηκε τηλέφωνο από άγνωστο ο οποίος της συστήθηκε ως γιατρός. Ο απατεώνας έπεισε την ανυποψίαστη γυναίκα ότι -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»– η νύφη της ήταν αυτή που υπέστη κάταγμα στο πόδι και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Η 59χρονη πείσθηκε και κοινοποιώντας στους απατεώνες τη διεύθυνση του σπιτιού της, εμφανίστηκε ένα ανδρόγυνο αγνώστων στοιχείων στους οποίους παρέδωσε το ποσό των 6.000 ευρώ για το υποτιθέμενο χειρουργείο, με την απάτη να αποκαλύπτεται εκ των υστέρων.

Προχθές το μεσημέρι επίσης, άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε σε 61χρονο κάτοικο χωριού του Δήμου Κιλελέρ. Η γυναίκα αφού συστήθηκε ως υπάλληλος του ΟΑΕΔ, ενημέρωσε τον 61χρονο πως η σύζυγό του δικαιούται επίδομα για ψώνια (Market Pass).

Αφού τον έπεισε του απέσπασε τον αριθμό της τραπεζικής του κάρτας όπως και άλλα προσωπικά δεδομένα, με αποτέλεσμα οι άγνωστοι δράστες να αφαιρέσουν από τον λογαριασμό του 61χρονου το χρηματικό ποσό των 1.523 ευρώ. Μετά τις καταγγελίες των παθόντων, τις υποθέσεις ερευνούν τα αστυνομικά Τμήμα, Φαρσάλων και Κιλελέρ αντίστοιχα.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία

