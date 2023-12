Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Άνοιγε” αυτοκίνητα έξω από νεκροταφεία

Χειροπέδες σε νεαρό που είχε...προτίμηση σε διαρρήξεις αυτοκινήτων έξω από νεκροταφεία.

Συνελήφθη ένας 25χρονος στη Θεσσαλονίκη, που προχωρούσε σε διαρρήξεις αυτοκινήτων τα οποία ήταν σταθμευμένα σε χώρους στάθμευσης, σε κοιμητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Μετά έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου, ο 25χρονος εντοπίσθηκε χθες το μεσημέρι στο εν λόγω κοιμητήριο και με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε διαρρήξει αυτοκίνητο, από το εσωτερικό του οποίου αφαίρεσε μία τσάντα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς, από 20 Νοεμβρίου διέρρηξε πέντε ακόμα οχήματα, από τα οποία αφαίρεσε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ιδιοκτητών.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη 25χρονος για διαρρήξεις αυτοκινήτων σε κοιμητήρια στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Οι συντονισμένες ενέργειες και η επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου, οδήγησαν στη σύλληψη ατόμου που ενέχεται σε διαρρήξεις οχημάτων σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε κοιμητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 25χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, ο 25χρονος εντοπίσθηκε, μεσημβρινές ώρες χθες (30-12-2023), στην προαναφερόμενη τοποθεσία και συνελήφθη με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε διαρρήξει αυτοκίνητο από το εσωτερικό του οποίου αφαίρεσε μία τσάντα.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς από 20 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους διέρρηξε πέντε (5) επιπλέον οχήματα, από τα οποία αφαίρεσε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ιδιοκτητών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

