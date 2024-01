Θεσσαλονίκη

Ληστεία: Τρόμος για 18χρονη λίγο πριν μπει το 2024

Που και πως βρέθηκε αντιμέτωπη με τον ληστή η κοπέλα, πως κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον εντοπίσουν αρκετές ώρες αργότερα.

Στον εντοπισμό και στην αυτόφωρη σύλληψη 26χρονου ημεδαπού προχώρησαν λίγο μετά την έλευση του 2024 περιπολούντες αστυνομικοί στην περιοχή της Πολίχνης, για ληστεία σε βάρος νεαρής γυναίκας.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί εντόπισαν τα ξημερώματα τον 26χρονο ο οποίος λίγο πριν τη λήξη του χρόνου, με χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσε τσάντα από 18χρονη πεζή, που περιείχε χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα της κατόχου.

Άμεσα προσήχθη στο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας όπου και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

