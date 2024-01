Αχαΐα

Πάτρα: νήπιο κλειδώθηκε στο σπίτι - Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του

Οι πυροσβέστες, έστησαν ολόκληρη επιχείρηση για να μπορέσουν να μπουν στο διαμέρισμα του 5ου ορόφου και να απεγκλωβίσουν το παιδί.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για ένα παιδί μόλις 2,5 ετών που βρέθηκε κλειδωμένο μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή της Αγίας Τριάδος στην Πάτρα.

Άμεσα οχήματα και πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, ενώ με αγωνία παρακολουθούσαν τις κινήσεις των πυροσβεστών ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού, που είχαν κλειστεί έξω από το διαμέρισμα.

Οπως διαπίστωσαν οι άνδρες της Πυροσβεστικής η πρόσβαση στο διαμέρισμα του 5ου ορόφου δεν ήταν εφικτή. Έτσι αποφάσισαν και κατέβουν από την ταράτσα της πολυκατοικίας και να εισέλθουν από το μπαλκόνι.

Πράγματι με προσεκτικές κινήσεις εκπαιδευμένοι άνδρες έφθασαν από ...τον ουρανό και απελευθέρωσαν το παιδάκι, που με λαχτάρα πήραν στην αγκαλιά οι γονείς του.

Πηγή: tempo24.news

