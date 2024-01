Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα πούλαγε κλεμμένα κινητά

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος καταστηματάρχη που πούλαγε κλεμμένα κινητά.

Κλεμμένες συσκευές κινητής τηλεφωνίας εντόπισαν αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Λευκού Πύργου, σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί, έπειτα από στοχευμένη έρευνα, κατάφεραν να εξιχνιάσουν περιπτώσεις αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος 39χρονου από το Πακιστάν.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στο κέντρο της πόλης, ιδιοκτησίας του 39χρονου, εντοπίστηκαν τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, για τις οποίες προέκυψε ότι είχαν αφαιρεθεί από τους νόμιμους κατόχους τους, σε προγενέστερο χρόνο.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

