Λάρισα

Λάρισα: Επιδειξίας προκάλεσε αναστάτωση μέρα – μεσημέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στη Λάρισα, όταν ένας επιδειξίας έκανε βόλτες μέρα -μεσημέρι στο κέντρο της πόλης.

-

Ένας νεαρός επιδειξίας αναστάτωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης διερχόμενους από την περιοχή του Αλκαζάρ.

Ο 20χρονος επιδειξίας εθεάθη πλησίον του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης να προβαίνει σε ασελγείς πράξεις.

Όταν έγινε αντιληπτός, διερχόμενοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό του.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ανατολική Αττική: Νεαρές κυκλοφορούσαν γυμνές μέσα στον κόσμο (εικόνες)

Κιβωτός του Κόσμου - Πατέρας Αντώνιος: Νέα δίωξη για κακούργημα

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: αύξηση κρουσμάτων και δεκάδες θάνατοι