Βόλος: Συλλήψεις για πόκα σε καφενείο

Τα υπέρογκα ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων και οι κατηγορίες που αντιμετώπισαν.

Συνελήφθησαν, τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας τέσσερις άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιγνίων, οι αστυνομικοί διενήργησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα καφενείο περιφερειακά του κέντρου του Βόλου, όπου πιάστηκαν τρεις από τους δράστες να κάθονται γύρω από τραπέζι ειδικά διαμορφωμένο με τσόχα, στο οποίο έπαιζαν “πόκα”» και πάνω του βρισκόταν μία τράπουλα καθώς και το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.555 ευρώ.

Την Τετάρτη οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Βόλου όπου δήλωσαν πως είναι φίλοι και το καφενείο δεν είναι χαρτοπαικτική λέσχη.

“Ήμασταν στο μαγαζί, ήπιαμε τσίπουρο και είπαμε να το στρώσουμε για το καλό των ημερών”, είπαν στην απολογία τους και ήταν το σημείο που επέμενε και ο συνήγορός τους. Σύμφωνα με πληροφορίες επάνω στο τραπέζι της πόκας βρίσκονταν 2.555 ευρώ αλλά στη μέση του τραπεζιού ήταν 300 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα είχαν οι παίκτες μπροστά τους για να ποντάρουν αλλά έγινε η “καρφωτή” στην αστυνομία και συνελήφθησαν.

Το δικαστήριο αποφάσισε χθες να δημευθούν μόνο τα 300 ευρώ και να επιστραφούν τα υπόλοιπα, ενώ επιβλήθηκε ποινή 20 ημερών με αναστολή στον ιδιοκτήτη του καφενείου και 10 ημερών στους πελάτες. Σε ερώτηση της Εισαγγελέως προς τους κατηγορούμενους γιατί κυκλοφορούσαν με τόσα χρήματα επάνω τους ενώ βγήκαν για ένα τσίπουρο, οι κατηγορούμενοι απάντησαν πως προχθές είχαν λάβει τον μισθό τους και γι΄αυτό είχαν τόσα λεφτά.

Πηγή: gegonota.news

