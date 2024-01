Ξάνθη

Τροχαίο: Νεκρός 18χρονος - Διαλύθηκε αυτοκίνητο που “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα έναν νεαρό και αρκετούς τραυματίες.

-

Τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη άφησε πίσω ένα νεκρό και τρεις τραυματίες, ο ένας από τους οποίους, δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Το μοιραίο αυτοκίνητο «καρφώθηκε» με ταχύτητα σε δέντρο, πάνω στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου και όπως δείχνουν οι εικόνες διαλύθηκε στο μπροστινό του μέρος. Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκε νεκρός ο 18χρονος οδηγός. Οι τρεις τραυματίες που επέβαιναν στο ΙΧ μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, με τους γιατρούς να προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους.

Το τροχαίο στην Ξάνθη σημειώθηκε στη 01:30 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 18χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Το ΙΧ ανέβηκε στη νησίδα του δρόμου και σταμάτησε σε δέντρο που υπήρχε. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη.

Σύμφωνα με τη «Φωνή της Ξάνθης», το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην αστυνομική σχολή, στην περιοχή της Νεάπολης, όταν ο οδηγός του οχήματος με άλλους τρεις επιβαίνοντες, έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο κατέληξε στο δέντρο που βρίσκεται στη νησίδα το δρόμου.

Από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου, που ουσιαστικά διαλύθηκε στο μπροστινό του μέρος, ανασύρθηκε νεκρός ο 18χρονος οδηγός και σοβαρά τραυματισμένος ο ένας επιβάτης, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά.

