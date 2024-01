Ηράκλειο

Θεοφάνια - Ηράκλειο: 8 ετών ο ”νικητής” του σταυρού(εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόλις οχτώ χρόνων το αγοράκι στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου έπιασε πρώτος τον σταυρό.

-

Με κάθε επισημότητα εορτάστηκαν και φέτος στο Ηράκλειο τα Θεοφάνια και ο Καθαγιασμός των Υδάτων. Στο λιμάνι του Ηρακλείου, παρουσία πλήθους κόσμου, δεκάδες «βουτηχτάδες» έπεσαν στο νερό για να πιάσουν τον σταυρό, κάτι που κατάφερε ο 8χρονος Ευτύχης Σαραντινός, στον οποίο ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος χάρισε ένα χρυσό σταυρό.

«Μακριά από σκοτάδια και σκοταδισμούς» ήταν το μήνυμα που έστειλε στους πιστούς ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τονίζοντας ότι «αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να εκπέμψω, ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς της σύγχυσης που υπάρχει παντού και που αποδιοργανώνουν όλους μας καθημερινά, βαφτίζοντας το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Ας φωτιστούμε όλοι και ας εργαζόμαστε τα έργα του φωτός».

Η τελετή καθαγιασμού των υδάτων έγινε παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη και του υφυπουργού Ανάπτυξης Μάξιμου Σενετάκη.

«Εύχομαι υγεία, χαρές και προκοπή σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο κ. Αυγενάκης, ενώ επιπρόσθετα ευχήθηκε «η σημερινή μέρα να γεμίσει φώτιση τον ελληνικό λαό, για να πάμε καλύτερα μονιασμένοι και αγαπημένοι».

«Σήμερα η χριστιανοσύνη γιορτάζει τα Θεοφάνια και η ευχή της Εκκλησίας για καλή φώτιση, παραπέμπει στην ανάγκη, όλοι μας να έχουμε φως για να βρίσκουμε λύσεις. Εύχομαι σε όλους να έχουν φως στη ζωή τους και δύναμη για να πορεύονται μπροστά» τόνισε ο κ. Σενετάκης.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός επισήμανε ότι «η ευχή που δίνουμε και πάντα πρέπει να δίνουμε, είναι η ευχή για καλή φώτιση σε όλους μας. Αυτό σημαίνει να έχουμε ανοιχτά το μυαλό και την καρδιά μας και να μπορέσουμε να βαδίσουμε μπροστά όπως το θέλουμε όλοι» υπενθυμίζοντας ότι πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε κι αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και να τους βοηθάμε, καθώς, όπως τόνισε, «έτσι πρέπει να βαδίζουμε όλοι μαζί, για να πάμε και την πόλη και τον τόπο μας μπροστά».

Με την ολοκλήρωση της τελετής, οι δεκάδες «βουτηχτάδες» κρατώντας την ελληνική σημαία μέσα στο νερό, έψαλαν τον εθνικό ύμνο.

Νωρίτερα τελέστηκε ο όρθρος, η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία και η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου, ιερουργούντος του αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, ενώ πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτανεία προς το λιμάνι του Ηρακλείου που έγινε ο καθαγιασμός των υδάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Τα κάλαντα οδήγησαν σε μηνήσεις και σύλληψη!

Σκυλακάκης: Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησαν και λόγω του ανταγωνισμού

Νορβηγία: Πρωτοφανές κύμα ψύχους στο Όσλο