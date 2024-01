Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Έρευνες σε νέο σημείο για τον Μπάμπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο κυνηγό. Ελεύθερος αφέθηκε την Τρίτη ο άνδρας που τον συνάντησε τελευταίος.

-

Συνεχίζονται για έκτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου στο Μεσολόγγι. Στις έρευνες της ομάδας 25 ατόμων συνδράμουν στελέχη της 6ης ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.

Σήμερα έρευνες γίνοναι και σε περιοχή ανάμεσα στο Μεσολόγγι και στο Ευηνοχώρι, όπου κάμερες της Ιονίας Οδού έχουν καταγράψει και μάλιστα δύο φορές να κινείται το αυτοκίνητο του φίλου του αγνοούμενου Μπάμπη, που τον συνάντησε τελευταίος.

Μαζί με τις Αρχές ψάχνουν η οικογένεια και φίλοι του στη θέση Άγιος Θωμάς, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις των παλιών ΤΕΙ, όπου έδωσε για τελευταία φορά σήμα το κινητό του τηλέφωνο.

Μέσα από τους χρόνους των δραματικών γεγονότων και τους ισχυρισμούς του τελευταίου ανθρώπου που είδε τον νεαρό πριν εξαφανιστεί, φαίνεται πως έχουν προκύψει μια σειρά από ερωτήματα που πιθανότατα κρύβουν άγνωστες αλήθειες, πίσω από την εξαφάνιση.

Κομβικός για την υπόθεση φαίνεται να είναι ο ρόλος του 51χρονου κρεοπώλη, του τελευταίου ανθρώπου που είδε τον Μπάμπη καθώς ήταν αυτός που θα πήγαινε για κυνήγι με τον 31χρονο άνδρα, την περασμένη Πέμπτη.

Ελεύθερος αφέθηκε χθες ο 50χρονος κρεοπώλης είχε προσαχθεί για την υπόθεση, ο οποίος είναι και ο άνθρωπος που είδε τον 31χρονο για τελευταία φορά και τον μετέφερε στις εγκαταστάσεις των ΤΕΙ. Υπενθυμίζεται, ότι στην κατοχή του 50χρονου βρέθηκε ένα μαχαίρι, του απαγγέλθηκε η κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής, καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες με αναστολή και αφέθηκε ελεύθερος.

Ό ίδιος πάντως, το απόγευμα της Τρίτης -ολοκληρώθηκε νέος κύκλος κατάθεσής του στην Ασφάλεια- επανέλαβε πως το μόνο που έκανε ήταν να μεταφέρει τον αγνοούμενο στη διασταύρωση των ΤΕΙ, στην παλιά εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Από εκείνη τη στιγμή -όπως είπε- δεν τον είδε ξανά. Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να παρατείνουν την κράτησή του και έτσι του επετράπη να αποχωρήσει, ωστόσο έχουν εντοπίσει αντιφάσεις στην κατάθεσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: O πληθωρισμός της απληστίας δεν μπορεί να είναι ανεκτός

Βόλος: Σκότωσε τον αδερφό της συζύγου του γιατί βίαζε την κόρη του από τα 9 της!

Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με drone σε στρατιωτική βάση