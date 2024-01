Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ΜΑΤ δέχθηκαν επίθεση στο κέντρο (βίντεο)

Πώς ξέσπασαν τα επεισόδια και σε ποιο σημείο της πόλης ακριβώς. Προς τα που εξαφανίστηκαν οι δράστες.

Επίθεση με βόμβες μολότοφ από ομάδα αγνώστων στοιχείων δέχθηκε στη Θεσσαλονίκη η στατική διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γεωργίου Βιζυηνού, απέναντι από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει στο βίντεό της η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης thestival.gr , η επίθεση έγινε λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των πορειών ενάντια στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες φέρονται να έκαναν καταδρομική επίθεση στα ΜΑΤ λίγο μετά τις 14.30 και στη συνέχεια να τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις για να τους απωθήσουν, έκαναν χρήση χημικών.

