Βέροια - Παιδοκτόνος: Στην ανακρίτρια οδηγείται την Παρασκευή

Γιατί θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ποινική της μεταχείριση.

Στη Βέροια, την Παρασκευή απολογείται στον ανακριτή μετά την προθεσμία που πήρε, η 37χρονη μητέρα που κατηγορείται ότι σκότωσε το έξι μηνών μωρό της μπροστά στα δύο άλλα ανήλικα παιδιά της.

Την Τετάρτη η 37χρονη πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και η γυναίκα κρατείται στην Αστυνομική διεύθυνση Βέροιας, ενώ είχε μεταφερθεί, έπειτα από δική της επιθυμία, στο νοσοκομείο της περιοχής για να της χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή.

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του βρέφους τελέστηκε την Τετάρτη, ενώ σύμφωνα με τον συνήγορο της μητέρας, θα ζητηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την 37χρονη.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη μετά από αυτό το περιστατικό.

