Πέλλα: Διέρρηξε τρία διαμερίσματα σε ένα βράδυ

Γερή «μπάζα» έκανε ένας άνδρας μέσα σε ένα βράδυ, οπότε και μπήκε σε τρία διαμερίσματα.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία διαμερίσματα διέρρηξε ένας άνδρας στην Πέλλα τον περασμένο Οκτώβριο, καταφέρνοντας να αποσπάσει χρηματικά ποσά και αντικείμενα υψηλής αξίας.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Έδεσσας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, την 18 η Οκτωβρίου 2023 διέρρηξε 3 διαμερίσματα σε περιοχή της Πέλλας, σπάζοντας το τζάμι της μπαλκονόπορτας και αφαίρεσε κοσμήματα και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας 9.800 ευρώ, καθώς και το συνολικό χρηματικό ποσό των 2.200 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

