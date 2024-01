Αρκαδία

Άστρος Κυνουρίας: σορός άνδρα εντοπίστηκε σε προβλήτα

Ο άνδρας, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε προβλήτα του Άστρους Κυνορίας, μεταξύ δύο ελλιμενισμένων σκαφών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πρόκειται για έναν 57χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Παραλίου Άστρους, όπου στην περιοχή, έφτασαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Ο άνδρας, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το ΄Γ Λιμενικό Τμήμα Παραλίου Άστρους (Λιμεναρχείο Ναυπλίου).

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

