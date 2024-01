Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Καθηγητής έπαθε ηλεκτροπληξία μέσα στην τάξη

Ποια η κατάσταση του συγκεκριμένου σχολείου αλλα και άλλων σχολικών κτιρίων τις περιοχής, σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε καθηγητής του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς υπέστη ηλεκτροπληξία μπροστά στα μάτια των παιδιών, την ώρα που πήγε να βάλει στην πρίζα έναν υπολογιστή για το μάθημα πληροφορικής.

Την ίδια ώρα καθηγητές καταγγέλλουν άθλιες συνθήκες κτιρίου που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης neakriti.gr .

Ακολουθεί κείμενο το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα ο μαθηματικός του ίδιου σχολείου Κώστας Κοντάκος:

«Να ζητήσω συγγνώμη από το αγαπητό κ. Μαρινάκη, τον κ. Γιωργαλή (τον τέως), τον κ. Παπαδογιάννη (τον νυν), τον κ. Κεφαλογιάννη ή τον κ. Χνάρη για την απογευματινή μου γκρίνια αλλά σήμερα στο σχολείο μας πήγαμε να χάσουμε έναν συνάδελφό μας, έναν πολύ καλό άνθρωπο και καλό φίλο. Και ξέρετε κύριοι πως; Επειδή τον τίναξε το ρεύμα. Καθώς πήγαινε να βάλει στην πρίζα έναν υπολογιστή στο εργαστήριο πληροφορικής. Εν ώρα μαθήματος. Μπροστά στα παιδάκια. Και τινάχθηκε τρία μέτρα πίσω και προσγειώθηκε πάνω σε ένα θρανίο. Και “πάρ’ το κάτω” και το θρανίο, “πάρ’ τον κάτω” και τον δάσκαλο. Και τα παιδάκια σε σοκ.

Και ευτυχώς, ήρθε άμεσα το ασθενοφόρο και τον πήγε στα επείγοντα. Και θα περάσει απόψε την νύχτα του μέσα ο δάσκαλος. Στο νοσοκομείο.

Και ξέρετε γιατί; Γιατί το κτίριο που μας δώσατε να κάνουμε το μάθημα είναι προπολεμικό. Οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του κρέμονται από παντού, ετοιμόρροπα. Σε κάθε σημείο υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή των παιδιών, του προσωπικού, όλων μας. Όπως τα ίδια συμβαίνουν και στο διπλανό κτίριο, στο ΕΠΑΛ. Όπως και στο παλιό ΤΕΙ Κρήτης, κ. Παπαδογιάννη.

Βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά θα λυθούν μόλις μας φτιάξετε το υπερσύγχρονο κτίριο στου Γάλλου. Ξέρω, ξέρω! Μα όταν θα γίνει αυτό, αν θα γίνει, εμείς θα έχουμε γεράσει κύριοι. Ή θα είμαστε πεθαμένοι. Και με όλους εμάς, που σας ακούμε με υπομονή και σας πιστεύουμε τόσα χρόνια, οι επόμενοι θα γελάνε με τα χάλια μας. Ή θα κλαίνε καλύτερα; Τέλος πάντων..

Κοιτάξτε να έρθετε καμία βόλτα από το παλιό πανεπιστήμιο στα περιβόλια, να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, διότι σήμερα από θαύμα δεν κλαίμε για τον φίλο μας Θοδωρή.

Καταλαβαίνω, κύριοι βουλευτές, ότι το φλέγον και σπουδαίο ζήτημα που σας απασχολεί αυτές τις μέρες είναι να μην επιτρέψουμε στους ομοφυλόφιλους να δημιουργούν τις οικογένειες τους νόμιμα, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικότερα ζητήματα πέρα από την ποιότητα της εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία, όπως η ενίσχυση της ιδιωτικής, αλλά... άμα βρείτε χρόνο κοιτάξτε και λίγο προς τα εμάς μπας και βγάλουμε καμία άκρη σε αυτό το κράτος».

