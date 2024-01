Μαγνησία

Βόλος: Επιδειξίας “αναστατώνει” το κέντρο της πόλης (εικόνες)

Πολίτες καταγγέλουν την παρουσία του άνδρα που κυκλοφορεί με κατεβασμένο το παντελόνι.

Ένας άνδρας με εμφανές ψυχιατρικό πρόβλημα έχει κάνει την εμφάνιση του τις τελευταίες ημέρες στο κέντρο του Βόλου σκορπώντας πανικό στο πέρασμα το, ιδιαίτερα στις γυναίκες που τον συναντούν.

Σύμφωνα πληροφορίες ο μεσήλικας άνδρας κυκλοφορεί με το παντελόνι κατεβασμένο και τα γεννητικά του όργανα σε πλήρη θέα.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ο άνδρας, είναι απεριποίητος και χρήζει βοήθειας με περαστικούς να έχουν καλέσει στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το περιστατικό.

