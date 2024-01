Ηλεία

Ηλεία: Τραυματισμός πυροσβέστη από ανατροπή οχήματος που συμμετείχε στις έρευνες (εικόνες)

Ο πυροσβέστης συμμετείχε στις έρευνες που γίνονται για τον εντοπισμό του 45χρονου άνδρα που παρασύρθηκε από χείμαρρο.

Ελαφρά τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του 45χρονου άνδρα που αγνοείται μετά από την παράσυρση του ΙΧ, που οδηγούσε, από χείμαρρο, στο Πλουτοχώρι, του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Οι πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, αναφέρουν πως το όχημα στο οποίο επέβαινε ο ένστολος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, αναποδογύρισε.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου, συνεχίζονται, με τις ελπίδες όμως να βρεθεί ζωντανός, να λιγοστεύουν όσο περνούν οι ώρες.

To χρονικό

Θυμίζουμε ότι χθες εντοπίστηκε νεκρή, η συνεπιβάτης και σύντροφος του 45χρονου, Γεωργία Μπαντίου. Το άψυχο σώμα της 42χρονης Γεωργίας σε απόσταση ενάμισι χιλιομέτρου από το σημείο που παρασύρθηκε.

Ελάχιστη ώρα μετά τον εντοπισμό της άτυχης κοπέλας, οι αρχές εντόπισαν και το όχημα στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι, 300 μέτρα από το γεφύρι.

Το γεγονός πως βρισκόταν μέσα σε λάσπες και νερά έκανε δύσκολο τον εντοπισμό του, καθώς και την ανάσυρσή του για την οποία χρειάστηκε μηχάνημα έργου για να ολοκληρωθεί. Κατά την ανάσυρση του αυτοκινήτου, οι δύτες της ΕΜΑΚ έλεγξαν σπιθαμή προς σπιθαμή τόσο το όχημα όσο και το σημείο, προκειμένου να βρουν κάποιο στοιχείο που να τους οδηγήσει στον εντοπισμό και του 45χρονου.

