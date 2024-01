Αιτωλοακαρνανία

Εξαφάνιση - Μεσολόγγι: Μηνύσεις από την οικογένεια

Συνεχίζονται οι ώρες αγωνίας με την οικογένεια του 31χρονου αγνοούμενου να προχωρά σε μηνύσεις.

Εξονυχιστικές είναι οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του αγνοούμενου κυνηγού από το Μεσολόγγι που έχει εξαφανιστεί από τις 5 Ιανουαρίου. Δεκατρείς μέρες μετά και ο γρίφος της υπόθεσης της δεν έχει λυθεί. Σήμερα ο δικηγόρος της μητέρας και της κόρης καταθέτει μήνυση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μήνυση θα κατατεθεί κατά παντός υπευθύνου και τυχόν συμμέτοχου για ανθρωποκτονία με δόλο, αλλά και κατά του 50χρονου κρεοπώλη για ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση.

Ταυτόχρονα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ενέκρινε το αίτημα του διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας Μεσολογγίου για άρση του τραπεζικού απορρήτου στους λογαριασμούς του 50χρονου κρεοπώλη και του 31χρονου αγνοούμενου, για να διαπιστώσει τυχόν οικονομικές συναλλαγές, με βάσει τις μαρτυρίες για τα 17.000 ευρώ που του είχε δανείσει ο Μπάμπης.

Στην περιοχή των ερευνών σε μια βάρκα εντοπίστηκε μια κηλίδα αίματος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι δεν ανήκει σε άνθρωπο, ωστόσο θα γίνει έλεγχος στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Πρόσωπο -κλειδί θεωρήθηκε από την πρώτη στιγμή ο 50χρονος κρεοπώλης ο οποίος έχει κληθεί και έχει δώσει τρεις φορές κατάθεση στην αστυνομία.

Τις τελευταίες μέρες στο «κάδρο» μπήκε ακόμα ένα άτομο με τον οποίο ο κρεοπώλης φέρεται πως επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του. Στους αστυνομικούς έχει προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι οι επίμαχες επικοινωνίες έχουν σβηστεί από το κινητό.

Το συγκεκριμένο άτομο που έδωσε κατάθεση κλήθηκε να δώσει το κινητό του για να γίνει έλεγχος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος προσπάθησε να επικοινωνήσει και με μία γυναίκα, η οποία δεν απάντησε στις κλήσεις του.

Απαντήσεις περιμένουν οι αστυνομικοί και από την άρση του τραπεζικού απορρήτου όπου θα φανούν οι κινήσεις (αν έγιναν) με τα χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς του αγνοούμενου.

Οι ελπίδες να βρεθεί πλέον ο αγνοούμενος ζωντανός έχουν σχεδόν εξανεμισθεί, ενώ οι έρευνες των αρχών εστιάζονται σε μια συγκεκριμένη βαλτώδη περιοχή.

