Εξαφάνιση – Μεσολόγγι: Νέες προσαγωγές για την υπόθεση του 31χρονου κυνηγού

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία αντιμετωπίζει ο 50χρονος κρεοπώλης, ενώ ακόμα τρία άτομα καταθέτουν στην Ασφάλεια.

Τρείς άνδρες και μια γυναίκα έχουν κληθεί και καταθέτουν αυτή την ώρα στην Ασφάλεια Μεσολογγίου για την υπόθεση του 31χρονου αγνοούμενου. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως και οι τέσσερις προσήχθησαν.

Οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε στις καταθέσεις που έδωσε στους αστυνομικούς, το γεγονός ότι ακολούθησε διαφορετικό δρομολόγιο από αυτό που αρχικά είχε περιγράψει, η αδυναμία του να περιγράψει το τι ακριβώς έκανε τη νύχτα της εξαφάνισης του Μπάμπη καθώς και οι καταθέσεις από άτομα με τα οποία φέρεται να ήρθε σε επαφή φαίνεται ότι οδήγησαν στη σύλληψη του 50χρονου κρεοπώλη στο Μεσολόγγι ο οποίος κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο 50χρονος, κατά τη διάρκεια των καταθέσεων που έδωσε στις Αρχές, φέρεται να υπέπεσε σε αρκετές αντιφάσεις αδυνατώντας να περιγράψει το τι ακριβώς συνέβη αφού άφησε τον 31χρονο Μπάμπη στο σημείο που εξαφανίστηκε.

Επίσης, από κάμερες ασφαλείας της περιοχής προέκυψε ότι η διαδρομή που ακολούθησε ο συλληφθείς εκείνο το βράδυ δεν ήταν αυτή που περιέγραψε αρχικά στους αστυνομικούς.

Επιπλέον σημαντικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, και οι καταθέσεις ατόμων οι οποίοι ανέφεραν πως σε συζητήσεις που είχαν με τον κρεοπώλη αυτός φέρεται να αναφέρθηκε στον Μπάμπη αφήνοντας να εννοηθεί πως τον δολοφόνησε.

Νωρίτερα, σπαραγμό προκάλεσαν τα λόγια της μάνας του 31χρονου που αγνοείται εδώ και 14 μέρες στο Μεσολόγγι.

«Πού είναι το παιδί μου ρε; Άκου εμένα τη μάνα. Πού άφησες το παιδί μου; Μίλα ρε αν έχεις λίγο ψυχή μέσα σου», φώναζε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα του Μεσολογγίου, στο οποίο κρατείται ο 50χρονος.

