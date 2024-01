Ηλεία

Ηλεία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον οδηγό που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικά εικοσιτετράωρα βρέθηκε η σορός της 38χρονης γυναίκας που επέβαινε στο αυτοκίνητο, ενώ λίγο πιο μακριά είχε εντοπιστεί και το όχημα.

-

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή της τοπικής κοινότητας, Πλουτοχώρι, της Ηλείας, για τον εντοπισμό του 45χρονου οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από ορμητικά νερά χειμάρρου, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Στις έρευνες μετέχουν 28 άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα και πυροσβέστες από υπηρεσίες της Ηλείας, μαζί με 11 οχήματα, που προσπαθούν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο 45χρονο.

Οι συγκεκριμένες έρευνες επικεντρώνονται σε όλο το μήκος του χειμάρρου της Κόβιτσας, όπου υπάρχουν πολλά φερτά υλικά, αλλά και σε σημεία δίπλα από τον χείμαρρο.

Παράλληλα, επεκτείνονται προς τον Αλφειό ποταμό, τις παρόχθιες περιοχές, αλλά και τις εκβολές του.

Υπενθυμίζεται ότι πριν μερικά εικοσιτετράωρα βρέθηκε η σορός της 38χρονης γυναίκας που επέβαινε στο αυτοκίνητο, ενώ λίγο πιο μακριά είχε εντοπιστεί και το όχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 19 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

“Χειμάρρα” - Ο ελληνικός “Τιτανικός”: Το πιο πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στην Ελλάδα

Χούθι: Επίθεση σε πλοίο που διαχειρίζεται ελληνική εταιρεία