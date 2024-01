Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - Κατολίσθηση: Βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βράχος χτύπησε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Οι επιβάτες του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκαν.

-

Με αφορμή την αποκόλληση ογκώδους τμήματος βράχου στο δρόμο του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού στο Ρέθυμνο, από ύψος άνω των 300 μέτρων, κλείνει ο δρόμος με απόφαση της Π.Ε Ρεθύμνου.

Το τμήμα βράχου χτύπησε την πίσω πλευρά ΙΧ οχήματος χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί των δύο επιβατών που επέβαιναν στο όχημα το οποίο κατευθυνόταν στα νότια του νομού. 'Αμεσα κινητοποιήθηκαν τα απαραίτητα συνεργεία και μηχανήματα για την απομάκρυνση θραυσμάτων του βράχου και πολλών κομματιών από πέτρες που είχαν κυλήσει λόγω της εκτεταμένης κατολίσθησης. Μετά όμως και τις παρατηρούμενες πτώσεις βράχων στο Κουρταλιώτικο φαράγγι, τόσο στις 29/12/2023 όσο και σήμερα, 19/01/2024, οι αρμόδιοι ενημερώνουν μεταξύ άλλων ότι η ανεξέλεγκτη βόσκηση στις παρειές του φαραγγιού από αιγοπρόβατα, αυξάνει την επικινδυνότητα στην ασφάλεια του δρόμου.

«Η υπηρεσία θα πράξει άμεσα όλες τις νόμιμες ενέργειες, απευθυνόμενη στις συναρμόδιες υπηρεσίες, για την απομάκρυνση όλων των αιγοπροβάτων, ώστε να μην θρηνήσουμε στο μέλλον θύματα… Εφιστούμε στους κατόχους των ζώων την προσοχή τους και τους παρακαλούμε να τα απομακρύνουν τάχιστα. Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι θα παραμείνει κλειστό μέχρι αύριο Σάββατο το μεσημέρι για αυτοψία, τόσο των παρειών, όσο και του δρόμου», αναφέρουν οι αρμόδιοι των τεχνικών υπηρεσιών.

Στο μεταξύ, αντί του φαραγγιού Κουρταλιώτη, οι οδηγοί για την μετακίνησή τους προς το νότο, για μέχρι αύριο το απόγευμα στις 4:00, θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το φαράγγι του Κοτσιφού, το οποίο θα ανοίξει για το σκοπό αυτό με τις απαραίτητες τροχαίες σημάνσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Αρχαιοκάπηλος πήγε με ανιχνευτή μετάλλων σε αρχαιολογικό χώρο! (εικόνες)

Bloomberg - Μητσοτάκης για ομόφυλα ζευγάρια: Αρχές Φεβρουαρίου η ψήφιση στην Βουλή

Κατέρρευσε σε προαύλιο νοσοκομείου και… περίμενε ασθενοφόρο για να πάει στα Επείγοντα!