Παράτυποι μετανάστες - Ηράκλειο: Κινητοποίηση του λιμενικού ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Κινητοποίηση του Λιμενικού για δεκάδες μετανάστες που εντοπίστηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων.

Νέα κινητοποίηση για μετανάστες στήθηκε το βράδυ της Παρασκευής από το Λιμενικό Σώμα νότια του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ξύλινο σκάφος με 41 μετανάστες εντοπίστηκε 30 ναυτικά μίλια νότια της θαλάσσιας περιοχήςτων Καλών Λιμένων.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν φορτηγά πλοία τα οποία περισυνέλλεξαν τους μετανάστες και τους μετέφεραν στους Καλούς Λιμένες υπό τον συντονισμό του θαλάμου επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η μεταφορά τους ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα και σύμφωνα με πληροφορίες είναι όλοι οι άνδρες, κατά δήλωσή τους από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο.

Πρόκειται για 31 Αιγύπτιους και 10 άνδρες από το Μπαγκλαντές οι οποίοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Λιβύη.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και 4 ανήλικοι από την Αίγυπτο.

Οι 41 μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο με λεωφορεία.

