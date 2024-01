Αχαΐα

Πάτρα: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μοτοσικλετιστή (βίντεο)

Πώς συνέβη η μοιραία σύγκρουση. Οι αρχές ερευνούν την "ανεξήγητη" συμπεριφορά του οδηγού που τα ξεκίνησε όλα.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν άνδρα περίπου 30 ετών, σημειώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι στην Πάτρα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών καθώς και το ΕΚΑΒ πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον άτυχο άνδρα.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες πρόκλησης του δυστυχήματος καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας των Πατρών tempo24news.gr , αρχικά ένας οδηγός φέρεται να συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, εν συνεχεία, άγνωστο γιατί, να έκανε όπισθεν, να συγκρούστηκε με ένα ακόμη ΙΧ και στη συνέχεια να “καρφώθηκε” πάνω του ο άτυχος μοτοσικλετιστής.

Το όχημα του οδηγού του ΙΧ μάλιστα, έπεσε πάνω στα κάγκελα του σχολικού συγκροτήματος.

